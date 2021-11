La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 passe sous les 180€ !

Idéale pour les sportives et les sportifs, la Samsung Galaxy Watch 4 est une montre connectée qui a la particularité d'être équipée du système Wear OS. Il s'agit du premier système d'exploitation co-développé par Samsung et Google. Cela permet d'assurer une connexion simple avec d'autres appareils Samsung Galaxy.

Au niveau de ses caractéristiques principales, la Watch 4 de la gamme Galaxy est dotée d'un écran Super AMOLED Full Color avec une résolution de 396 x 396 pixels (330PPI), d'une mémoire vive de 1,5 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 16 Go, de l'indice d'étanchéité IP68, du processeur Exynos W920, du Bluetooth et d'une batterie de 361mAh lui permettant d'être autonome pendant près de 2 jours.

Du côté des fonctionnalités, on retrouve un coach intégré, le suivi du sommeil, l'acéléromètre, l'affichage des notifications, le cardio fréquencemètre, un GPS intégré, un haut-parleur, l'indication IMC, le Vo2max ou encore le Spo2.

Enfin, l'objet connecté est fourni avec un bracelet sportif, un socle de charge sans fil et un guide utilisateur.