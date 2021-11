iPhone 13 Pro Max vs Pixel 6 Pro : en vitesse pure, c'est presque un match nul

Vient ensuite la seconde ronde, qui a pour objectif de mesurer l'influence de la mémoire vive sur les performances, étant donné que les applications ont déjà été ouvertes une première fois. Pour rappel, le Pixel 6 Pro embarque 12 Go de RAM, contre 6 Go pour l'iPhone 13 Pro Max.



Et c'est encore le mobile d'Apple qui sort vainqueur de la compétition, avec six secondes d'avance. Mais le dernier flagship de Google n'a clairement pas fait pâle figure, et il est encourageant de voir de tels résultats pour une première puce custom. De plus, tout le monde ne fait pas d'exportation vidéo. En retirant cette tâche du protocole, on arrive à peu près à une égalité.