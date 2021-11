Google Chrome : troisième correctif zero-day en 3 mois, mettez-vous à jour

Google admet que les deux failles de sécurité ont été exploitées, mais sans préciser en détail dans quelles proportions ni dans quel but. Elles sont corrigées avec la build 95.0.4638.69 du navigateur, et nous vous conseillons de mettre à jour Chrome dès que possible. L'update va être déployé dans les jours et semaines à venir auprès de tous les utilisateurs.

Il s'agit des 13e et 14e failles zero-day patchées par Google pour Chrome cette année, pour un troisième correctif en trois mois. Fin septembre déjà, deux autres vulnérabilités de ce type avaient été corrigées .