Free frappe fort avec ce nouveau forfait mobile 90Go à moins de 10€ 🔥

Free fait de l'appel du pied aux consommateurs de données avec un forfait 90 Go mensuels à consommer comme bon vous semble. Il s'agit d'un forfait 4G+ avec appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et DOM. Il y a également les SMS illimités vers les DOM.



À l'étranger vous avez droit aux appels, SMS, MMS illimités avec 10 Go/mois d’Internet depuis l'Europe et DOM. Et en cadeau pour les amateurs de foot, Free offre l'accès premium à Free Ligue 1 afin de suivre toute l'actualité du championnat, avec des vidéos sur les matchs en direct, etc.

C'est une offre intéressante, limitée dans le temps et qui, comme on l'a dit, vaut pour la première année. 9,99€/mois pendant 1 an pour profiter de tous ces avantages, il ne s'agit pas de traîner car elle ne dure que jusqu'au 2 novembre où elle sera sûrement remplacée par une autre.