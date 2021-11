AbstractEmu, un nouveau malware caché dans des applications utilitaires sur Android

AbstractEmu se cache dans des applications utilitaires, comme des gestionnaires de mots de passe, de fichiers, des applications de gestion de budget et des lanceurs d'applications. L'une d'entre elles, et la seule à avoir été présente sur le magasin de Google, Lite Launcher, a été téléchargée plus de 10 000 fois. Toutes les applications fonctionnaient normalement du point de vue de l'utilisateur, pendant que le malware agissait discrètement. Il faut que l'application soit lancée au moins une fois pour activer le virus, qui attend des instructions de son serveur de commande et de contrôle. Ce dernier peut lui ordonner de récupérer des informations sur le système ou sur l'utilisateur, récupérer et modifier des fichiers et enfin, rooter l'appareil et installer une nouvelle application.