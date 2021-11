Entre ce prototype d'iPod et la version finale... il y a des années-lumière, et c'est tant mieux

La suite de l’histoire, on la connaît : le premier iPod sort en octobre 2001 , il tient dans une poche et peut contenir jusqu’à 1 000 morceaux. Il rencontre un succès retentissant et propulse Apple sur le devant de la scène en tant qu'entreprise innovante et exigeante. Il se décline par la suite sous de nombreuses formes (iPod shuffle, iPod nano, iPod touch…), puis s’éteint progressivement à la faveur de l’Iphone .