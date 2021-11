Black Friday chez NordVPN : pourquoi faut-il craquer pour l'offre d'un des meilleurs VPN ?

Ce bon plan est donc l'occasion de découvrir les services de NordVPN. La société fait partie des références dans son domaine. Ses plus de 5100 serveurs répartis partout dans le monde lui permettent de s'adresser à tous, et de toujours avoir un serveur disponible pour se connecter. L'enseigne propose d'ailleurs une bande passante illimitée et la possibilité de connecter jusqu'à 6 appareils en même temps.

Confidentialité oblige, NordVPN a également adopté une politique complète de no log. Autrement dit, il ne conserve aucun registre de l'activité de ses clients.

Dans le même temps, la société vous propose une foule de services utiles pour répondre aux besoins en sécurité et en confidentialité. NordVPN fournit un gestionnaire de mots de passe. Il autorise le stockage des notes et des cartes de crédits. Il offre également un stockage cloud de 10 Go, avec une synchronisation de tous les appareils. Une fois un appareil connecté, celui-ci disposera d'une protection contre divers types de menaces, mais aussi contre les publicités.