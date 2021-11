Facebook (le groupe) devient officiellement Meta

Toutes les applications et technologies du groupe, à savoir Facebook , Messenger , Instagram , WhatsApp et Oculus, sont désormais sous une marque commune qui ne reprend plus le nom de l'une d'elles, mais la dénomination Meta. « L'objectif de Meta sera de donner vie au metaverse et d'aider les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises », prévient d'emblée l'entreprise américaine.