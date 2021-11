macOS Monterey est enfin disponible, allez-vous l'installer tout de suite ?

Cette version majeure de macOS succède à macOS Big Sur. Elle introduit diverses fonctionnalités, dont certaines importées d'iOS 15 (citons le mode Concentration qui permet de filtrer ses notifications selon des horaires ou un FaceTime amélioré) et des nouveautés, par exemple une refonte de Safari . Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter notre comparatif entre macOS Monterey et macOS Big Sur , qui expose tous les changements à noter, ou directement le site d'Apple .