Honor 50 : disponible en précommande, le nouveau smartphone est livré avec les Earbuds Lite 2 !

Après avoir évoqué l'offre de précommande chez Boulanger, passons aux points forts du smartphone du constructeur Honor.

Le Honor 50 est un téléphone doté d'un écran AMOLED à bords incurvés de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone dispose aussi d'un processeur Snapdragon 778G, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 256 Go (non extensible). L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une surcouche Magic UI.

Du côté de l'autonomie, on retrouve une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide.

La partie photo/vidéo du smartphone est assurée par la présence d'un triple capteur principal de 108MP + 8MP + 2MP + 2MP et d'un capteur frontal de 32MP.

Enfin, la norme Wi-Fi 6 802.11 ax, le Bluetooth 5.2, le lecteur d'empreintes digitales et le port USB Type-C sont essentiellement de la partie.