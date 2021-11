Des offres exceptionnelles tout le mois de novembre chez l’expert de l’audio Teufel

Nous entamons cette sélection entièrement dédiée aux articles Teufel avec l'offre la plus impressionnante : celle-ci vous permettra de profiter d'une gigantesque promotion de -43 % sur le prix d'origine. D'ordinaire vendu à 229,99 euros, le casque sans fil Real blue NC est désormais disponible à seulement 129,99 euros ! En outre, il ne s'agit pas de n'importe quel modèle puisque ce casque Bluetooth haut de gamme est doté d'un système de réduction de bruit avancé pour une écoute sereine en toute circonstance. Il offre un son HD clair et soigné, et ce, même lorsque le volume est élevé. Bien construit et léger, il se porte des heures durant sans baisser en confort. Ce casque dispose d'une autonomie de 60 heures et se recharge rapidement. Répondre aux appels ou gérer sa musique s'effectue facilement grâce aux discrets boutons de commande intégrés. L'appareil est compatible avec Google Assistant comme avec Siri.