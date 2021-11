Des déchiffreurs gratuits sont désormais disponibles pour les ransomwares LockFile, AtomSilo et Babuk

Bonne nouvelle pour les victimes de LockFile, AtomSilo et Babuk : Avast a créé et mis à disposition gratuitement deux déchiffreurs pour les aider à retrouver leurs fichiers. Le premier d'entre eux, qui concerne LockFile et AtomSilo, a été créé à partir des recherches de Jiří Vinopal, analyste chez RE-CERT. Il avait annoncé sur Twitter le 17 octobre avoir trouvé un moyen de récupérer des fichiers chiffrés par AtomSilo. Ce ransomware étant très similaire à LockFile, il lui a été possible, en collaboration avec Avast, de créer un déchiffreur fonctionnant pour les deux souches.