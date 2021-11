Lancée il y a deux ans, cette jeune plateforme crypto pèse déjà 25 milliards de dollars

Qui aurait parié il y a un an sur l'ascension irrésistible de la plateforme FTX ? Cet outil, déjà testé et noté favorablement par Clubic, présente l’avantage d’une ergonomie simple et d’une gestion sans prise de tête. Son fondateur, Sam Bankman-Fried, présente toutes les caractéristiques du Golden Boy américain, avec un diplôme du MIT en poche et plusieurs entreprises d’investissements au compteur.