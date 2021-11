Alder Lake : Intel officialise sa 12e génération de processeurs, 6 références au lancement

Le haut du panier est composé des Core i9-12900K et i9-12900KF au sein desquels on trouve 8 cœurs Golden Cove pour la puissance et 8 cœurs Gracemont pour l'efficacité. Au total, on peut compter sur 24 threads avec 20 Mo de L2 et 30 Mo de cache L3. Côté fréquences, on parle de 3,2 à 5,1 GHz sur les Golden Cove, contre 2,4 à 3,9 GHz sur les Gracemont. Intel avance un TDP de 125 W de base et 241 W en turbo.