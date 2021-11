L'ultrabook Asus Vivobook S est déjà en promo avant le Black Friday Amazon

Il est temps de passer en revue ce que le Vivobook S a dans le ventre. On commence par l'aspect extérieur avec une dalle IPS NanoEdge de 14" mate et antireflet. Comme ça, vous pouvez même travailler à contre-jour ou même dehors sans être dérangé.

Ensuite à l'intérieur on retrouve un processeur Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake sur lequel est intégré le chipset graphique Intel Iris Xe. Vous pouvez compter sur 8 Go DDR4 3200 MHz et un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe) pour faire tourner toutes vos applications.

Continuons avec la connectique : d'un côté le sans-fil avec le Wi-Fi ac (Wi-Fi 5) et le Bluetooth 5.0. De l'autre côté le filaire avec deux ports USB 3.0, un port USB 3.0, un port 1 USB 4 Type-C Thunderbolt 4 un port HDMI et un microSD 4.0.

La batterie a une autonomie annoncée de 9h, ce qui est amplement suffisant pour partir une journée complète loin de son chargeur. Bref, il s'agit là d'un ordinateur vraiment intéressant pour du gaming léger et de la bureautique un peu plus soutenue. Le tout pour seulement 699€ au lieu de 999€.