Prix en chute libre avant le Black Friday pour le PC Lenovo Legion 5 17" avec une RTX 3060

Vous vous en doutez, pour 1279€ vous n'allez pas avoir le petit PC portable de base. Il s'agit là d'une véritable machine de guerre équipée pour faire tourner les derniers titres au plus haut de leurs capacités. Et ça commence déjà par un bel écran Full HD de 17,3" avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

C'est rendu possible par l'incroyable duo processeur + carte graphique : AMD Ryzen 5 AMD 5600H 6 cœurs + Nvidia GeForce RTX 3060 et 6 Go de mémoire dédiée. Comptez également 16 Go de RAM dans la machine, un SSD de 512 Go et vous avez là une machine capable de lancer tous les jeux dans les meilleures conditions.

Le PC fonctionne avec Windows 10, qui est préinstallé, mais il est tout à fait possible d'installer la mise à jour gratuite vers Windows 11. Pour ce qui est de la connexion sans fil vous pouvez compter sur du Wi-Fi ac 2X2 et du Bluetooth 5.0. Enfin, la connectique est composée d'un port HDMI 2.0., quatre ports USB 3.1 Gen1 et 1 port USB 3.1 Type-C.