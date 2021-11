Volkswagen domine les ventes de voitures électriques en Europe

En effet, en ce qui concerne le troisième trimestre 2021, Volkswagen Group a écoulé plus de 58 000 véhicules électriques en Europe, contre un peu moins de 34 000 pour Tesla et 28 000 pour le groupe Stellantis. Sur l'année en cours, le constat est encore plus élogieux pour Volkswagen, avec plus de 155 000 véhicules vendus, contre 82 000 pour Stellantis et 77 000 pour Tesla.