Pas besoin d'attendre le Black Friday pour acheter les liseuses Amazon Kindle à prix cassés

Le Kindle classique est le modèle 2019 de la liseuse d'Amazon qui dispose d'un écran tactile de 6 pouces avec une résolution de 167 ppp et un éclairage avant de 4 LED. Cette liseuse classique embarque une autonomie pouvant aller jusqu'à 4 semaines au terme d'une charge complète de près de 4 heures. Côté dimensions, elle mesure 160 x 113 x 8,7 mm (pour un poids estimé à 174 grammes).

Quant au Kindle Paperwhite, le modèle supérieur de la liseuse numérique est équipé d'un écran tactile de 6,8 pouces avec une résolution de 300 ppp et un éclairage frontal de 17 LED. Résistant à l'eau grâce à l'indice d'étanchéité IPX8, le Kindle Paperwhite a été testé pour résister à une immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant une durée de 60 minutes.

Au niveau des points communs de chaque liseuse, on retrouve notamment un espace de stockage de 8 Go, et la prise en charge de la norme Wifi 802.11b/g/n et des formats comme Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF ou encore PNG.