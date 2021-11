E-mailing : MailChimp intègre de l'intelligence artificielle à ses newsletters

Content Optimize est la réponse à ce constat. Rappelons que MailChimp existe depuis plus de 20 ans et compte 13 millions d’utilisateurs. L’intelligence artificielle exploite toutes ces données afin d’en extraire les meilleures pratiques en matière de performances marketing, et ce, en fonction d’un secteur en particulier. Autrement dit, avec le machine learning , chaque mailing envoyé participe au succès des campagnes futures.