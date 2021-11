Vous cherchez le meilleur antivirus pour vous équiper avant le Black Friday ? Bitdefender est en promo

Ce sont donc trois offres à prix réduits qui sont à votre disposition, présentons leurs différences. Commençons par Bitdefender Antivirus Plus. Avec cette solution, vous pouvez protéger 3 ordinateurs sous Windows avec une seule licence. De quoi naviguer sereinement pour toute la famille et ne plus craindre les ransomwares, les spywares, les virus plus classiques à l'image du Cheval de Troie et autres tentatives de phishing. Vous bénéficiez également d'un VPN permettant de naviguer incognito à raison de 200 Mo/jour, un portefeuille pour stocker tous vos mots de passe mais aussi un anti-tracker, une protection lors de vos transactions en ligne ou encore un détecteur d'activité, qui permet à Bitdefender de s'adapter à ce que vous faites en réduisant en plus son impact sur les performances de votre appareil si, par exemple, vous regardez un film.

Si vous préférez opter pour Bitdefender Internet Security, vous pouvez également protéger 3 appareils, toujours sous Windows, et ajouter dans votre besace un anti-spam, une protection spécifique pour les webcams et micros, un pare-feu anti-intrusion ou encore un contrôle parental.