Avant même le Black Friday, le Samsung Galaxy S21+ chute à son prix le plus bas (code promo)

Voyons en détail ce dont à quoi vous avez droit en achetant le Samsung Galaxy S21+ sur Rakuten. Déjà il s'agit d'une version globale compatible avec tous les services européens. Vous n'avez donc pas à vous soucier du bon fonctionnement de la 5G ou encore du NFC.

Il est doté d'un écran Super AMOLED de 6,7" avec une définition de 2 400 x 1 800 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. Ce modèle est équipé de 128 Go de mémoire (non extensible) avec 8 Go de RAM.

Comme nous l'avons dit plus haut, il s'agit d'un modèle qui brille surtout pour ses photographies. À l'arrière vous pouvez compter sur trois capteurs, de 64 Mpx, 12 Mpx et 12 Mpx. Ceux-ci permettent de filmer au maximum en 8K à 30 images/seconde. Et pour ce qui est des selfies, vous avez droit à un capteur photo frontal de 10 Mpx.

Enfin, le smartphone est certifié IP68, ce qui signifie qu'il est totalement protégé contre les poussières et contre une immersion prolongée à plus d'un mètre pendant 1h.

Pour 706€ avec 100€ sur votre cagnotte Club R Rakuten, c'est vraiment une excellente offre pour ce smartphone très bien noté dans nos colonnes .