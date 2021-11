Excellent prix sur l'écran PC Samsung UltraWQHD de 34 pouces !

Les écrans ultralarges sont des périphériques très prisés des graphistes et autres professions qui travaillent l'image ou la vidéo. En effet, ils permettent d'ouvrir deux ou trois fenêtres côte à côté et de travailler simultanément sur les applications ouvertes. Cela évite d'avoir à jongler avec des alt+tab pour changer d'écran. Et aussi, c'est plus économique que d'avoir deux ou trois écrans branchés simultanément : ici vous n'avez qu'une prise à utiliser.

Le modèle WQHD S34J552WQR de Samsung est donc un écran de 34" avec une résolution en 21:9. Il est équipé de la fonction PBP (Picture By Picture) qui permet d'afficher côté à côté deux sources différentes dans leur résolution native. Pour ça il est équipé d'un port DisplayPort 1.2, d'un port HDMI 2.0 et d'un port HDMI 1.4.

L'angle de vue est de 178°, avec un temps de latence de 4 milliseconde et une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz. L'écran est compatible avec la technologie FreeSync d'AMD qui permet de réduire l'effet de tearing à l'écran lorsque vous jouez à des jeux. Ce n'est pas tout, puisque le FreeSync sert aussi à réduire le temps de latence entre vos actions souris/clavier et leur répercussion à l'écran.

Pour 324€ vous avez donc un excellent écran ultralarge, taillé aussi bien pour la bureautique que pour le gaming.