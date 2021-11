WD_Black P10 : très bon prix sur ce disque dur de 5To pour stocker tous vos jeux

Western Digital, abrégé WD, est une marque spécialisée dans le stockage, qu'il soit interne, externe, HDD ou SSD. Avec le P10, ils s'adressent aux utilisateurs qui ont besoin de beaucoup d'espace de stockage. Le modèle présenté ici est un 5 To, mais sachez qu'il existe aussi en 8 et 12 To. L'avantage du modèle 5 To est qu'il est suffisamment compact pour être transportable.

Il ne mesure que 11,81 x 8,79 x 2,08 cm pour 230 grammes et se branche en USB 3.0 sur votre machine. La vitesse de lecture et d'écriture est de 140 Mo/s et vous pouvez vous en service aussi bien sur PC que sur Mac, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.

Sur les PlayStation 4 et Xbox One, le HDD fait office de stockage externe où vous pouvez choisir d'installer vos jeux. Sur les versions next-gen, les PlayStation 5 et Xbox Series X|S, c'est là où viendront s'installer automatiquement les jeux des générations précédentes. Sony et Microsoft gardant la primeur du SSD pour les jeux de nouvelle génération.

Pour seulement 119€, ce HDD externe est petit, discret, spacieux. Bref, c'est le compagnon idéal pour la bureautique, le stockage multimédia, etc.