SolarWinds : la campagne de piratage est toujours active, rapporte Microsoft

S'il ne publie un communiqué qu'aujourd'hui, Microsoft affirme avoir détecté la nouvelle campagne de piratages dès ses débuts, au mois de mai dernier. « Nous avons commencé à observer les effets de cette nouvelle campagne en mai 2021 et avons informé les partenaires et clients concernés tout en développant une nouvelle assistance technique et des conseils pour la communauté des revendeurs », écrit-elle. Depuis le mois de mai, la compagnie a ainsi averti 140 entreprises que Nobelium tentait de les pirater.

Elle ajoute : « Heureusement, nous avons découvert cette campagne à ses débuts, et nous partageons ces développements pour aider les revendeurs de services cloud, les fournisseurs de technologie. » Parallèlement au communiqué de son blog, Microsoft a aussi publié des conseils visant à prémunir les entreprises des hackers. Certaines de ces recommandations concernent des logiciels bien connus de Microsoft, comme 365 Defender ou Azure Defender.

La société dit continuer à surveiller l'activité de Nobelium, et elle n'hésite pas à accuser directement la Russie dans son communiqué, affirmant que « Cette activité récente constitue une nouvelle preuve que la Russie cherche à obtenir un accès systématique, à long terme et à différents endroits de la chaîne d'approvisionnement technologique, et qu'elle cherche à mettre en place un mécanisme de surveillance de cibles stratégiques pour le gouvernement russe ».