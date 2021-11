Les Linuxiens sont plus à même de signaler les bugs dans les jeux que les Windowsiens...

Après avoir observé les rapports de bugs reçus pour son jeu en accès anticipé ΔV: Rings of Saturn, le développeur du titre, Kodera Software, a décidé de partager ses conclusions sur Reddit . Il y détaille la contribution des joueurs sous Linux, plus à même selon lui de signaler des bugs et surtout de le faire de façon utile. Sur un peu plus de 12 000 ventes, 700 copies ont été achetées par des « Linuxiens », ce qui représente 5,8 % des joueurs au total. Or, malgré ce chiffre assez faible, 400 des 1 040 rapports de bugs reçus par le développeur provenaient de cette frange de joueurs.