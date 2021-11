Seriez-vous prêt à donner vos infos biométriques en échange de cryptos "gratuites" ?

Il n’en fallait pas plus pour qu’Edward Snowden voie cette entreprise d’un très mauvais œil. Il faut dire que le fait de collecter l’iris de millions de personnes, un endroit unique du corps humain, est problématique à bien des égards. Il s’agirait, selon le lanceur d’alerte, d’un grand danger pour la protection de la vie personnelle. De leur côté, Altman et Blania se défendent : « Nous avons déjà effacé les scans. » Le reste des données collectées sont cryptées et ne peuvent pas servir à reconnaître un individu.