Ariane 5 établit de nouveaux records juste avant le lancement du télescope JWST

Le premier, SES-17, affiche 6,4 tonnes au compteur, et il servira à offrir des services de connectivité à Internet au-dessus des Amériques, des Caraïbes et de l'océan Atlantique, en particulier pour les bateaux et les avions. Le second est le discret Syracuse 4a qui, lorsqu'il sera opérationnel, deviendra une pièce maîtresse des télécommunications sécurisées des armées françaises.

Sous la responsabilité de la DGA et du commandement de l'Air et de l'Espace (mais aussi avec le soutien du CNES), ce satellite « blindé » aux signaux chiffrés aidera les unités militaires à transmettre leurs messages les plus critiques. Ils représenteront un bond de capacité par rapport à la génération Syracuse 3 précédente. Bien peu de choses ont été dévoilées côté technique, mais l'on sait que le satellite est équipé de nouveaux propulseurs plasma développés par Safran.