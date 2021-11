VPN pas cher : pourquoi cette offre CyberGhost VPN à -84% est faite pour vous ?

CyberGhost est l'un des VPN les plus performants du marché. Testé dans nos colonnes, il a reçu l'excellente note de 9/10 . Et pour cause : il permet de protéger jusqu'à 7 appareils à la fois et de choisir parmi 7435 serveurs pour se connecter virtuellement depuis le monde entier.

Il ne reste que peu de temps pour profiter de la promotion actuelle, à savoir l'accès aux services de CyberGhost pour 1,9€/mois pendant 2 ans , ainsi que deux mois offerts. Cela fait en tout 26 mois d'utilisation du VPN pour seulement 59€.

Et si jamais vous ne connaissez pas ou que vous voulez tester avant de vous décider, sachez qu'il y a 45 jours d'essai gratuit sans engagement ni contrepartie. Une belle façon de faire découvrir l'offre CyberGhost avant de craquer définitivement pour elle.