Outre leur pic lumineux, les dalles Mini LED jouissent d'un bel avantage face à l'OLED

Si l'on en croit les spécialistes du cabinet DSCC, le prix pour un panneau Mini LED Ultra HD de 65 pouces pourrait devenir 15 % plus abordable que celui d'une dalle OLED équivalente d'ici 2025. Actuellement, sur ce même type de panneau, on observe des prix inférieurs de 2 % pour le Mini LED face à l'OLED.

En tout, nous assisterions donc à une baisse de prix de 17 % en un peu plus de 3 ans. Comme le précise The Elec, à l'heure actuelle, les dalles OLED et Mini LED 4K de 65 pouces coûtent environ 500 dollars aux fabricants de téléviseurs.