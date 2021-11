Facebook Papers : pourquoi nous devrions tous quitter Facebook (mais vous faites ce que vous voulez, hein)

Les fonctionnalités les plus reconnaissables de Facebook – le bouton Like et le partage de publications – ne sont pas aussi innocentes qu'elles pourraient le laisser croire. À la suite de plusieurs recherches, certains employés de Facebook ont tiré la sonnette d'alarme, comme le montre cet article du New York Times . Ils rapportent les effets néfastes du bouton Like, notamment sur les adolescents qui l'utilisent pour se comparer entre eux et sur qui un manque de reconnaissance de leurs publications peut avoir un effet néfaste. Après un essai peu concluant consistant à le retirer pour quelques utilisateurs en 2019, l'entreprise a finalement conclu qu'il était un problème « assez bas sur la longue liste de problèmes que nous avons besoin de résoudre ».