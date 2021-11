Près de 100€ de réduction sur cette carte mémoire SanDisk de 400Go 🔥

Les produits de la marque SanDisk sont à l'honneur en cette dernière semaine du mois d'octobre 2021 chez Amazon.

Ainsi, le géant de l'e-commerce donne la possibilité d'acquérir par exemple la carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme de 400 Go qui est vendue avec un adaptateur SD à 65,99 euros au lieu de 157,99 euros ; soit une jolie baisse de prix de près de 100 euros de la part d'Amazon.

À propos des frais de port, ces derniers sont gratuits puisqu'il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon et dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats. Il existe deux types de livraison : la réception à domicile et le retrait en point relais.