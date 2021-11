Des devs mettent le Google Play Store sur Windows 11

Un hack qui permet à l'utilisateur d'activer les services Google Play, mais aussi la boutique Play Store, avec la prise en charge du compte Google. Le script est disponible du côté de chez Github, mais ce dernier s'avère particulièrement pointu, et il est préférable de ne pas tenter le diable, à moins bien sûr de savoir précisément ce que vous êtes sur le point d'effectuer.

L'opération nécessite en effet de télécharger le Windows Subsystem for Android ainsi que le Windows Subsystem for Linux, sans oublier Ubuntu . Il s'agira ensuite de rentrer certaines commandes dans Ubuntu avant de télécharger un dossier .zip et d'écraser certains fichiers, sans oublier de nouvelles commandes et autres exécutions de scripts et changement de dossiers… Sinon, vous pouvez aussi patienter sagement jusqu'au déploiement « officiel » des applications Android pour Windows 11.