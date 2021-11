Emploi cyber : l'ANSSI lance l'Observatoire des métiers de la cybersécurité

Après le profil et le recrutement, il nous reste à aborder la thématique de la rémunération, qui constitue une partie importante de l'enquête. Il en ressort une vraie variation entre les professionnels. 50 % d'entre eux perçoivent une rémunération annuelle comprise entre 35 000 et 65 000 euros brut par an. Les deux extrémités haute et basse à cette fourchette se partagent à parts égales : 12 % des professionnels perçoivent moins de 35 000 euros brut par an et 12 %, plus de 100 000 euros brut chaque année.