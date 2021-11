Full Self Driving : Tesla stoppe la bêta de son mode autonome en raison de problèmes logiciels

Suite à l’annonce de plusieurs problèmes avec la version 10.3 par les bêta-testeurs, Tesla et son P.-D.G. ont décidé de supprimer la dernière évolution au bout d’à peine une journée. En cause, des notifications intempestives indiquant un risque de collision alors qu'aucun danger immédiat n'était en vue, et des problèmes de freinage indésirable.