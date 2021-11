Avast Ultimate : une solution antivirus idéale pour bien s'équiper à petit prix !

En cet automne, voilà un bon plan pour faire des économies tout en groupant plusieurs services efficaces pour une protection quotidienne optimale. Tout d'abord, protégez votre ordinateur contre les diverses menaces en ligne telles que les malwares, ransomwares ou encore le phishing, en forte recrudescence ces derniers temps, grâce à Premium Security. Vous pouvez également protéger vos achats en ligne, masquer votre adresse IP, dissimuler votre position géographique réelle et accéder à du contenu qui pourrait vous être restreint du fait du lieu où vous vous trouvez grâce au VPN SecureLine.

Et ce n'est pas tout, car grâce à l'AntiTrack Premium inclus, vous êtes protégés contre le pistage et le suivi d'annonceurs, mais aussi toute tentative de collecte de vos données personnelles et vous gardez ainsi vos recherches sur Internet privées. Enfin, grâce à Cleanup Premium, vous disposez d'une d'une solution efficace pour optimiser et nettoyer votre appareil, identifier les paramètres systèmes et les applications le ralentissant, mais aussi, plus largement, le nettoyer régulièrement afin de lui permettre de tirer au mieux profit de ses capacités.

Une solution parmi les plus complètes du marché qui n'attend plus que vous ! Ce produit a par ailleurs obtenu la très bonne note de 8/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.