Ducati ne fait pas dans l'électrique MAIS va fournir les courses MotoE dès 2023

Cet engagement dans la production de motos de course électriques représente un certain revirement de situation du côté de la firme italienne. En effet, Claudio Domenicali avait annoncé en 2019 que le futur était électrique, et que Ducati travaillait donc sur une moto électrique destinée à devenir une moto de série. Mais le constructeur était rapidement revenu sur ces déclarations , en indiquant qu’il estimait que la moto électrique ne pouvait pour le moment pas garantir le niveau de prestation que doit offrir une Ducati, que ce soit en termes d’autonomie, de poids, ou tout simplement de plaisir.