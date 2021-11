Avec son forfait mobile 200Go à moins de 10€, cet opérateur surpasse les offres du moment

Jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 inclus, les nouveaux clients Cdiscount Mobile ont donc la possibilité de souscrire à ce forfait à 9,99 euros par mois pendant un an. Au terme de la période des 12 mois, le forfait mensuel passera à 19,99 euros. Et comme il s'agit d'une offre sans engagement, il sera possible de voir un autre opérateur afin de bénéficier d'un forfait plus ou moins avantageux.



Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France et un internet mobile de 200 Go depuis la France métropolitaine.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, les appels, les SMS et les MMS sont illimités vers ces zones et vers la France. Une enveloppe de 15 Go d'internet mobile en 4G est également disponibles. Les destinations incluent les 27 pays de l'Union Européenne (+ l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 territoires en Outre-mer.

Cdiscount prélèvera la somme de 10 euros en une seule fois pour la carte SIM qui est expédiée quelques jours après la validation complète du dossier. Enfin, l'opérateur permet de conserver le numéro de mobile actuel grâce au code RIO (Relevé d'Identité Opérateur), en composant le 3179.