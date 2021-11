Haine en ligne : un rapport étrille l'algorithme de Facebook favorisant la visibilité des utilisateurs radicaux

Un second lanceur d’alerte, également ancien employé de l’entreprise, accuse les dirigeants de faire passer les profits avant la modération des contenus problématiques. Dans des documents transmis aux médias américains, il relatait les propos de Tucker Bounds au sujet de l’interférence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016 via sa plateforme. Le membre de l’équipe de communication aurait déclaré :

« Ce sera un feu de paille. Des élus vont râler. Et d'ici quelques semaines, ils seront passés à autre chose. En attendant on imprime de l'argent au sous-sol et tout va bien. »

Plus accablant, il assure que les managers de Facebook sapaient régulièrement les efforts de lutte contre les discours haineux et contre la désinformation. Les cadres craignaient en effet de mettre en colère Donald Trump et ses partisans, et par conséquent de perdre l’attention des utilisateurs, essentielle pour ses profits.