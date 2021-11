Thermostat intelligent : quels coûts pour quels bénéfices ?

Le rapport précise que dans l'idéal, les différentes solutions évoquées plus haut doivent être associées afin d'obtenir un résultat optimal – avec par exemple un foyer équipé, en plus du fameux thermostat, d'une pompe à chaleur et d'une bonne isolation. Christopher Lewis, analyste économique chez Gemserv, appuie cependant sur le fait que les thermostats intelligents « offrent des rendements financiers constants tout en économisant du carbone, un avantage unique parmi les quatre technologies que nous avons analysées ».