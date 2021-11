Le véhicule solaire d'Aptera passe en bêta avant la livraison prévue pour 2022

Après des expériences autour des batteries au lithium ou encore des véhicules agricoles, les deux fondateurs initiaux, Chris Anthony et Steve Fambro, ont senti le vent tourner en faveur des véhicules électriques ces dernières années et ont finalement relancé Aptera. Avec, cette fois-ci, un succès à la clé avec Luna et les 13 000 précommandes annoncées. Dans une finition gris métallisé, Luna rejoint donc les deux autres modèles de la marque, « Noir » (un modèle noir, logique) et « Sol » (de couleur blanche).