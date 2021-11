Super73 lance un "vélo" électrique de 2000 W pour le hors-piste ; son prix va vous étonner (mais pas dans le bon sens)

Plusieurs modes seront proposés afin de limiter la vitesse suivant le contexte dans lequel évolue le conducteur. Le mode « Classe 1 » bride ainsi la vitesse à 32 km/h et 750 W de puissance continue, tandis que le mode « Classe 3 » est celui qui permet d'atteindre une vitesse maximale via l'aide d'assistance au pédalage, de l'ordre de 45 km/h donc. De nombreuses pièces dorées, telles que la chaîne ou encore les anneaux de verrouillage du guidon, lui confère son apparence singulière, tandis qu'un étrier de freins à quatre pistons Magura et deux pneus GRZLY de 20x4" (avant) et 20x5" (arrière) portent bien leur nom et confèrent au vélo un look encore plus massif.

Pour vous offrir ce produit à mi-chemin entre vélo électrique et moto cross, dans une allure « Racing » idéale pour se prendre pour un pilote d'un jour, il vous faudra tout de même débourser 4 500 dollars, soit 3 850 euros environ. Et pour cause, la série est seulement limitée à 1 000 exemplaires. Notez que vous pouvez dès à présent précommander ce modèle, puisque cette possibilité est offerte dès ce lundi 25 octobre 2021.