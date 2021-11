Le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128 Go est à prix ultra compétitif à un mois du Black Friday

Vous l'aurez compris, le Samsung Galaxy S20 Ultra est un smartphone qu'il ne faut pas laisser passer. Il est vendu ici dans sa version "Globale" et donc totalement compatible en Europe avec les normes 5G, les cartes SIM, le NFC, etc.

Avec son écran Super AMOLED de 6,9", il affiche une résolution de 3200 x 1440 pixels avec une fréquence d'affichage de 120 Hz (soit 120 images/secondes) avec un DPI de 511 ppp. Le modèle présenté ici est une version avec 128 Go de mémoire et 12 Go de RAM.

Nous l'avons dit en préambule, il s'agit d'un excellent photophone puisque ses capteurs arrières ont une résolution de 108 Mpx, 12 Mpx et 48 Mpx. Les selfies ne sont pas en reste avec un capteur frontal doté d'une résolution de 40 Mpx.

Il est ainsi possible de filmer en 8K à 30 images par seconde et de prendre des photos qui peuvent atteindre une taille de 12 000 x 9000 pixels ! Ajoutons un dernier mot sur la batterie, très généreuse, de 5 000 mAh. Celle-ci peut aisément tenir la charge pendant environ 28h.