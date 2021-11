Chute de prix de la TV LG OLED 4K 55" ce week-end

Reprenons dans l'ordre les caractéristiques de cette TV LG. Il s'agit d'un modèle de 55" de diagonale, avec une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels. Le son est compatible Dolby Atmos, soit l'une des meilleures qualités possibles en ce moment.

La technologie OLED permet d'avoir des pixels auto-émissifs. Cela signifie qu'ils émettent leur propre lumière et qu'il n'y a pas besoin de rétroéclairage pour les faire fonctionner. Cela permet une image plus nette, avec moins de flou cinétique et surtout de meilleurs contraste et une plus grande profondeur des noirs.

La TV est aussi bien optimisée pour les films et série que pour les jeux vidéo. D'ailleurs grâce à la connectique vous pourrez y brancher un grand nombre de consoles et autres appareils : il y a trois ports HDMI 2.0, un à l'arrière et deux sur le côté. Il y a également un port optique, deux USB et un port Ethernet.

Il s'agit là d'une excellente TV, avec un rapport qualité/prix très bon quand elle est vendue à son tarif de base. Alors avec 200€ de réduction, c'est le moment de se faire plaisir si vous cherchez une nouvelle télé.