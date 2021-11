Le Poco X3 Pro en promo chez Rue Du Commerce : un smartphone polyvalent et vraiment pas cher

Pour convaincre, ce smartphone compte d'abord sur son écran. Très généreux avec sa dalle de 6,67 pouces et une définition full HD+ (soit 2400 x 1080 pixels), il fait la part belle au multimédia et privilégie le confort visuel de son utilisateur. Cet écran est également rafraîchi en 120 Hz, un taux adapté à une image extrêmement fluide.

Avec les composants qu'il embarque, ceci fait du Xiaomi Poco X3 Pro un smartphone également parfait pour le jeu et les autres applications gourmandes en ressources. L'appareil utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 860 et un GPU Adreno 640. Il emmène aussi 6 Go de mémoire vive.

Pour ce bon plan, il est cédé dans sa version 128 Go, une capacité de stockage amplement suffisante pour recevoir de nombreux fichiers, à commencer par les photos. Le Poco X3 Pro disposant d'une foule de capteurs, dont un principal de 48 mégapixels, il va réaliser des clichés de toutes sortes sans difficulté.

Côté autonomie, l'appareil utilise une batterie d'une bonne capacité : 5160 mAh. Celle-ci doit assurer une bonne autonomie même face à un usage intensif, et elle profite d'une recharge rapide 33 W.