Le superbe écran PC LG UltraGear Full HD 27" est réduit de -100€ chez Amazon

Les caractéristiques à retenir de cet écran PC se situent sur l'ergonomie et la qualité de l'image. En tant qu'appareil de 27 pouces, il offre d'abord un grand confort visuel. Mais le 27GL63T-B disposant d'un pied réglable en hauteur, il donne aussi à l'utilisateur la possibilité d'organiser son espace de jeu comme il l'entend. D'ailleurs, le design de son pied est étudié pour prendre peu de place, de manière à ce que l'on puisse y ranger diverses affaires. L'écran est également inclinable et pivotable.



Côté qualité d'image, l'appareil se démarque avant tout par sa fluidité, celui-ci affichant 144 images par seconde avec un temps de réponse d'une milliseconde. Il est compatible HDR10, promettant des couleurs plus fidèles et des graphismes plus immersifs en jeu, mais aussi avec les technologies FreeSync d'AMD et avec le GSync de Nvidia.

Sur le modèle de ce bon plan, l'écran compte une entrée HDMI 2.0 et un port DisplayPort. Il dispose donc des dernières connectiques en date.