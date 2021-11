L’algorithme de Twitter penche à droite (et l’entreprise ne sait pas pourquoi)

Cependant, l'entreprise n'a pas encore de réponse à apporter quant à ces trouvailles. Comme souligné par Rumman Chowdhury, directrice de l'équipe META (Machine Learning Ethics, Transparency and Accountability), « il est beaucoup plus difficile de déterminer pourquoi ces tendances observées se produisent, car il s'agit d'un produit des interactions entre les personnes et la plateforme ». Autrement dit, les raisons de ce biais ne sont pas encore connues. Chowdhury spécule qu'il peut aussi bien être dû à l'algorithme lui-même qu'aux interactions des utilisateurs avec celui-ci, ou au fait que les politiques de droite savent peut-être mieux utiliser la plateforme pour vendre leur idéologie. Aucune conclusion n'est donc encore tirée, et l'équipe META va continuer de travailler pour déterminer si des changements doivent être apportés à leurs algorithmes.