Crypto wallet : Facebook s'apprête à lancer son portefeuille Novi

À première vue, le choix de l'USDP, une crypto-monnaie peu connue du grand public, n'est pas évident. David Marcus explique : « Nous avons choisi l’USDP pour tester nos systèmes avec un stablecoin qui a fonctionné pendant plus de trois ans et qui bénéficie de régulations importantes et de protection des consommateurs. » Le cours de cet actif suit de près celui du dollar américain. À l’heure actuelle, 1 USDP équivaut à 0,96 dollar.