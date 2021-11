Énergie renouvelable : l'ADEME lance un label pour se repérer dans les "offres vertes"

Plusieurs fournisseurs ont d'ores et déjà des offres labelisées VertVolt. C'est le cas d'Enercoop, avec une électricité 100 % verte pour les particuliers garantie sans nucléaire. Il est aussi bon de noter que l'ADEME livre le détail de l'origine de l'électricité. En restant sur l'exemple de l'offre d'Enercoop, on s'aperçoit que son électricité provient de l'éolien à hauteur de 71,7 %, puis de l'hydroélectricité et énergies marines (19,5 %), du photovoltaïque (7,6 %) et du gaz renouvelable (1,1 %). On retrouve, à cette heure, six autres offres sur le site de l'ADEME.