Des Galaxy Buds Live offerts pour l'achat d'une tablette Galaxy Tab S7 FE !

La Fan Edition (FE) de la Samsung Galaxy Tab S7 est une version plus light de la tablette de base, qui elle est compatible 5G. Celle-ci n'en propose pas moins des capacités techniques intéressantes. Ça commence par un très bel écran de 12,4" avec un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Le SoC (ou System on Chip) est un Snapdragon 750G, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Elle dispose en plus d'un emplacement pour une carte microSD afin d'étendre la mémoire de base. À savoir qu'il n'est pas possible de mettre des applications sur une carte SD. Par contre vous pouvez y stocker toutes vos photos et vidéos.

D'ailleurs, l'appareil photo arrière propose un capteur de 8 mégapixels, tandis qu'à l'avant il est de 5 mégapixels. Mais c'est sur l'autonomie que cette tablette se démarque vraiment, avec une batterie de 10 090 mAh. Celle-ci peut largement tenir une journée et demi en usage modérée.

Enfin, n'oublions pas le stylet S Pen qui est fournit avec la tablette. Très pratique pour la navigation, il sert également pour de la prise de note manuscrite qui se transformera en numérique grâce à la reconnaissance des caractères.

Il s'agit là d'une très belle tablette, parfaite pour un usage multimédia avec un peu de bureautique. Qui plus est à seulement 599€ avec en plus des écouteurs ou une cover/clavier offert.