Offre Fnac du jour : les adhérents bénéficient de 20€ crédités tous les 150€ d’achats, à vous les meilleurs produits tech !

La Nintendo Switch OLED vient tout juste de débarquer qu'elle bénéficie déjà de promotions. Ça a commencé le jour de sa sortie par un prix qui a chuté de 349€ à 319€. Et maintenant, en l'achetant aujourd'hui avec le code FNAC20, vous pouvez obtenir 40€ sur votre compte adhérent.

La Switch OLED est une version légèrement améliorée de la console de base. Cela passe par une surface d'écran plus grande et surtout plus contrastée et brillante, grâce à la fameuse technologie OLED. On peut aussi compter sur l'apparition d'une prise RJ45 pour relier la console en Ethernet et ainsi stabiliser la connexion quand on joue en ligne. Le son est également de meilleur qualité, et il y a enfin un pied plus large, plus stable, et qu'on peut bloquer sur deux positions pour jouer plus aisément en mode nomade.